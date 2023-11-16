Нейросеть пишущая тексты

CHAT-GPT для Телеграм
Озвучка текста
Больше голосов
Нейросеть для создания картинок
История запросов
Нейросеть пишет текст онлайн- это AI технология, которая может создавать уникальные тексты для статей, рекламы используя предварительно обученные данные.Восстановить
Нейросеть может выполнять широкий спектр задач, включая: ответы на вопросы, генерацию текста, перевод языков, суммаризацию текста и многое другое..Восстановить
Нейросеть поможет Вам выполнить перевод слов в SSML разметку для устаноки ударений. - Просто спросите ее об этом.Восстановить
Предложения и замечания
Часть функций платны и стоят в целом
копейки, но результат вы получите.
Быстрая модель V1 - ответ до 4000 сим.
● Быстрая модель предлагает ответы до 4 000 символов по умолчанию.
● Стоимость запроса составляет 2 рубля, при этом размер ответа не влияет на цену.
● Отличается средней полнотой ответа и высокой скоростью.
Доступно после регистрации
ПРО модель V2 - ответ до 32 000 сим.
Стоимость ЗАВИСИТ от размера ответа: 1 000 символов - 8 руб.
● Качественная модель генерирует тексты до 32 000 символов.
● Обеспечивая высокую полноту ответа, но требует больше времени.
● Пример: за ответ в 5 500 символов будет списано 44 руб с баланса.
Доступно после регистрации
ПРО модель V3 - ответ до 128 000 сим.
Стоимость ЗАВИСИТ от размера ответа:
1 000 символов - 6 руб.
● Актуальность данных - Апрель 2025 года.
● Обеспечивая высокую полноту ответа, но требует больше времени.
● Пример: за ответ в 500 символов будет списано 3 руб с баланса.
Доступно после регистрации.
● Качественная модель генерирует тексты до 16 000 символов.
● Обеспечивая высокую полноту ответа, но требует больше времени.
● Стоимость данной модели рассчитывается на основе количества символов в ответе.
Посимвольная тарификация: 1000 символов 8 руб.
Доступно после регистрации.
● Модель дает ответы высокого качества.
● Актуальность данных 2025 г.
● Обеспечивая высокую полноту ответа, но требует больше времени.
● Стоимость данной модели рассчитывается на основе количества символов в ответе.
Посимвольная тарификация: 1000 символов 6 руб.