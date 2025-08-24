Генерация видео нейросетью онлайн

AI Video Generator — это сервис генерации видео нейросетью, который превращает текст и изображение в короткий ролик длиной 5–10 секунд. Достаточно загрузить фото (оно станет первым кадром) и описать сцену словами — нейросеть оживит картинку, добавит движение и эффекты, создав динамичный клип. Стоимость — 9 ₽ за секунду итогового видео.

Такой ИИ генератор видео подходит для задач «фото в видео» и «оживи фото», а также для сценариев «создать видео по тексту». Технология основана на глубоких нейросетевых моделях, которые анализируют изображение и описание, формируя анимацию и плавные переходы.

Сервис востребован в e-commerce и маркетинге: видео в карточках товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) увеличивает конверсию в клики, а динамичные ролики лучше удерживают внимание в соцсетях. Короткие промо-видео, сторис и рилс позволяют выделиться без дорогих съёмок. Также генератор используется для обучения, презентаций и креативного контента.

Это платный сервис с прозрачной тарификацией, рассчитанный на бизнес и создателей контента, которым важно быстро получать готовые видео под задачи продаж и продвижения.