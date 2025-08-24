AI Video Assistantonline
AI Video Generator — это сервис генерации видео нейросетью, который превращает текст и изображение в короткий ролик длиной 5–10 секунд. Достаточно загрузить фото (оно станет первым кадром) и описать сцену словами — нейросеть оживит картинку, добавит движение и эффекты, создав динамичный клип. Стоимость — 9 ₽ за секунду итогового видео.
Такой ИИ генератор видео подходит для задач «фото в видео» и «оживи фото», а также для сценариев «создать видео по тексту». Технология основана на глубоких нейросетевых моделях, которые анализируют изображение и описание, формируя анимацию и плавные переходы.
Сервис востребован в e-commerce и маркетинге: видео в карточках товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) увеличивает конверсию в клики, а динамичные ролики лучше удерживают внимание в соцсетях. Короткие промо-видео, сторис и рилс позволяют выделиться без дорогих съёмок. Также генератор используется для обучения, презентаций и креативного контента.
Это платный сервис с прозрачной тарификацией, рассчитанный на бизнес и создателей контента, которым важно быстро получать готовые видео под задачи продаж и продвижения.
Картинка станет первым кадром будущего ролика. Можно использовать фото товара, портрет или любое изображение в формате JPG, PNG.Рекомендуемое разрешение — от 1080px
Напишите, что должно происходить в видео: движения, эффекты, стиль. Чем подробнее описание, тем реалистичнее результат.Рекомендуемая длина описания — от 100 символов
Нейросеть сгенерирует ролик длиной 5–10 секунд. Формат MP4, подходит для соцсетей, карточек товаров (Wildberries, Ozon), промо и презентаций.Время генерации — от 1 до 2 минут
Нейросеть для генерации видео превращает текст и изображение в динамичный ролик: сначала картинка — как стартовый кадр, затем сцена оживает. Подходит для запросов «генерация видео нейросетью», «ИИ генератор видео», «создать видео по тексту», «фото в видео» и «оживить фото».
Какие форматы входных данных поддерживаются?Изображения JPG/PNG (становятся первым кадром). Текстовое описание сцены — любой длины. Результат: видео MP4 продолжительностью 5–10 секунд.
Сколько времени занимает генерация?Обычно 1–2 минуты, в зависимости от нагрузки и сложности промпта.
Есть ли бесплатный период?Нет. Сервис платный. Оплата рассчитывается по длительности ролика из расчета 9 руб за секунду видео. Подробнее см. на странице тарифов.
Где можно использовать созданные видео?В карточках товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon), соцсетях, рекламе, презентациях, обучающих материалах и на сайте компании.
Можно ли «оживить» портрет или фото товара?Да. Загрузите фото — оно станет первым кадром, затем нейросеть создаст движение согласно вашему описанию.
