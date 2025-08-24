Генерация видео нейросетью

“APIHOST.RU”
AI Video Generator — это сервис генерации видео нейросетью, который превращает текст и изображение в короткий ролик длиной 5–10 секунд. Достаточно загрузить фото (оно станет первым кадром) и описать сцену словами — нейросеть оживит картинку, добавит движение и эффекты, создав динамичный клип. Стоимость — 9 ₽ за секунду итогового видео.

Такой ИИ генератор видео подходит для задач «фото в видео» и «оживи фото», а также для сценариев «создать видео по тексту». Технология основана на глубоких нейросетевых моделях, которые анализируют изображение и описание, формируя анимацию и плавные переходы.

Сервис востребован в e-commerce и маркетинге: видео в карточках товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) увеличивает конверсию в клики, а динамичные ролики лучше удерживают внимание в соцсетях. Короткие промо-видео, сторис и рилс позволяют выделиться без дорогих съёмок. Также генератор используется для обучения, презентаций и креативного контента.

Это платный сервис с прозрачной тарификацией, рассчитанный на бизнес и создателей контента, которым важно быстро получать готовые видео под задачи продаж и продвижения.

Как это работает:

1. Загрузите изображение

Картинка станет первым кадром будущего ролика. Можно использовать фото товара, портрет или любое изображение в формате JPG, PNG.

Рекомендуемое разрешение — от 1080px ​

2. Опишите сцену

Напишите, что должно происходить в видео: движения, эффекты, стиль. Чем подробнее описание, тем реалистичнее результат.

Рекомендуемая длина описания — от 100 символов ​

3. Получите готовое видео

Нейросеть сгенерирует ролик длиной 5–10 секунд. Формат MP4, подходит для соцсетей, карточек товаров (Wildberries, Ozon), промо и презентаций.

Время генерации — от 1 до 2 минут ​

Преимущества сервиса AI Video Generator

  • Изображение — первый кадр ролика («фото в видео», «оживи фото»)
  • Короткие AI-видео 5–10 сек для быстрых сценариев
  • ИИ генератор видео по текстовому промпту
  • Экспорт MP4, оптимизирован под соцсети и маркетплейсы
  • Современные нейросети для естественной анимации
  • Платный сервис с прозрачной тарификацией

Области применения

  • Карточки товаров (Wildberries/Ozon) — рост кликабельности
  • Реклама и промо-материалы, видео для бизнеса
  • Соцсети: сторис, рилс, посты (Instagram, TikTok, VK, Shorts)
  • Обучение и инструкции, объясняющие видео
  • AI-аватары, презентации, приветствия
  • Креативные видео-открытки и поздравления

Нейросеть для генерации видео превращает текст и изображение в динамичный ролик: сначала картинка — как стартовый кадр, затем сцена оживает. Подходит для запросов «генерация видео нейросетью», «ИИ генератор видео», «создать видео по тексту», «фото в видео» и «оживить фото».

Часто задаваемые вопросы

Какие форматы входных данных поддерживаются?

Изображения JPG/PNG (становятся первым кадром). Текстовое описание сцены — любой длины. Результат: видео MP4 продолжительностью 5–10 секунд.

Сколько времени занимает генерация?

Обычно 1–2 минуты, в зависимости от нагрузки и сложности промпта.

Есть ли бесплатный период?

Нет. Сервис платный. Оплата рассчитывается по длительности ролика из расчета 9 руб за секунду видео. Подробнее см. на странице тарифов.

Где можно использовать созданные видео?

В карточках товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon), соцсетях, рекламе, презентациях, обучающих материалах и на сайте компании.

Можно ли «оживить» портрет или фото товара?

Да. Загрузите фото — оно станет первым кадром, затем нейросеть создаст движение согласно вашему описанию.

Демонстрационные примеры

Генерация видео нейросетью

Карточка товаров — фото в видео (Ozon)

Промпт: Мультяшная мышка вылезает из норки на жёлтом покрывале, радостно машет лапкой, как будто приветствует, и улыбается...

оживленное фото

Оживлённое фото — портрет

Промпт: Девочка моргает, в её глазах появляется блеск, она тепло улыбается, её кудри слегка колышет ветер. Собака моргает...

сделать фото в видео

Image to video AI — креативное видео

Промпт: Камера скользит под углом вперёд и погружается в толщу горного озера. Открывается причудливый подводный мир...