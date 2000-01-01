Изменить голос онлайн — AI Voice Changer

AI Voice Changer — это сервис изменения голоса онлайн: загрузите аудио или запишите с микрофона, и получите преобразованный голос с сохранением интонаций и эмоций (speech-to-speech). Стоимость — 5 ₽ за минуту аудио.

Для быстрых задач доступны популярные мужские и женские голоса из нашей библиотеки. Если нужен уникальный результат — воспользуйтесь профессиональным созданием голоса: достаточно 30 минут аудио, чтобы создать свою модель, которая затем будет доступна и в AI Voice Changer для переозвучивания любых аудиозаписей.

Сервис подходит для дубляжа роликов, игр и стримов, пранков, подкастов и озвучки клипов для TikTok, YouTube и Reels. Онлайн-обработка занимает считанные секунды, а результат сохраняется в MP3 или WAV.