“APIHOST.RU”
AI Voice Assistant

AI Voice Assistant

online

Изменить голос онлайн — AI Voice Changer

AI Voice Changer — это сервис изменения голоса онлайн: загрузите аудио или запишите с микрофона, и получите преобразованный голос с сохранением интонаций и эмоций (speech-to-speech). Стоимость — 5 ₽ за минуту аудио.

Для быстрых задач доступны популярные мужские и женские голоса из нашей библиотеки. Если нужен уникальный результат — воспользуйтесь профессиональным созданием голоса: достаточно 30 минут аудио, чтобы создать свою модель, которая затем будет доступна и в AI Voice Changer для переозвучивания любых аудиозаписей.

Сервис подходит для дубляжа роликов, игр и стримов, пранков, подкастов и озвучки клипов для TikTok, YouTube и Reels. Онлайн-обработка занимает считанные секунды, а результат сохраняется в MP3 или WAV.

Как изменить голос онлайн — пошаговая инструкция

1. Загрузите аудио

Загрузите аудио длительностью до 10 минут. Поддерживаются форматы WAV, MP3. Можно записать через микрофон. Максимальный размер файла — 10 МБ. ​

Рекомендуемая длительность до 10 минут

2. Выберите голос

Выберите голос из нашей библиотеки или создайте свой. Для создания собственного голоса потребуется 30 минут аудио.

Популярные мужские и женские голоса

3. Скачайте результат

Нажмите "Озвучить" и получите готовый результат в форматах WAV или MP3.

Быстрая обработка аудио

Нейросеть для изменения голоса: мужской, женский, детский

Преимущества нашего сервиса

  • Высокое качество изменения голоса
  • Широкий выбор голосов
  • Поддержка длинных аудиозаписей
  • Сохранение эмоций и интонаций

Кому подходит

  • Пользователи TTS — обогащение синтезированной речи
  • E-commerce — эмоциональные озвучки промо
  • Подкастеры — исправление интонаций
  • Сценаристы и режиссёры — тест эмоциональных вариантов
  • Разработчики игр — озвучка персонажей

Наш сервис изменения голоса использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для трансформации голосовых записей. Технология глубокого обучения позволяет менять характеристики голоса, сохраняя при этом естественность звучания и эмоциональную составляющую. Сервис идеально подходит для обогащения синтезированной речи, создания эмоциональных рекламных роликов и корректировки интонаций в подкастах. ​

Как изменить голос на женский или мужской онлайн

Выберите пресет «мужской» или «женский» и загрузите аудио — нейросеть преобразует тембр, сохранив интонации. Для уникального тембра используйте свою модель из раздела «Создание голоса».

Часто задаваемые вопросы

Какие форматы аудио поддерживаются?

Сервис поддерживает загрузку файлов в форматах MP3 и WAV. Можно также записать голос напрямую через микрофон.

Как изменить голос онлайн с помощью нейросети?

Всё просто: загрузите аудиозапись или голосовое сообщение, выберите мужской или женский пресет, либо используйте собственную модель голоса, созданную в разделе профессионального создания голоса. Нейросеть преобразует голос и сохранит эмоции и интонации.

Можно ли изменить голос в голосовых сообщениях или аудиозаписях?

Да, вы можете преобразовать голосовые из мессенджеров или обычные аудиофайлы. Результат сохраняется в MP3 или WAV и доступен для скачивания.

Сколько стоит изменение голоса?

Стоимость составляет 5 рублей за каждую минуту исходного аудио.

Можно ли создать свой уникальный голос?

Да, для этого есть раздел создание голоса. Достаточно предоставить около 30 минут аудио, чтобы нейросеть обучилась и создала вашу уникальную голосовую модель. После этого вы сможете использовать её и в AI Voice Changer.

Где можно использовать изменённый голос?

Преобразованный голос подходит для стримов, пранков, подкастов, дубляжа роликов, игр и озвучки видео для TikTok, YouTube и Reels.

Демонстрационные примеры

Изменить голос онлайн: мужской голос диктора — пример

Владимир (PREM)

Диктор новостей → добавили эмоций

Оригинал

0:10

Измененный

0:10
Пример преобразования голоса девушки в женский AI voice change

Дарья (PREM)

Девушка 18 лет → Модифицированный голос

Оригинал

0:10

Измененный

0:10
Онлайн изменение голоса: диктор дубляжа до и после

Юлия (PREM)

Диктор дубляжа → новостной стиль

Оригинал

0:10

Измененный

0:10