Изменить голос онлайн — AI Voice Changer

AI Voice Assistantonline
AI Voice Changer — это сервис изменения голоса онлайн: загрузите аудио или запишите с микрофона, и получите преобразованный голос с сохранением интонаций и эмоций (speech-to-speech). Стоимость — 5 ₽ за минуту аудио.
Для быстрых задач доступны популярные мужские и женские голоса из нашей библиотеки. Если нужен уникальный результат — воспользуйтесь профессиональным созданием голоса: достаточно 30 минут аудио, чтобы создать свою модель, которая затем будет доступна и в AI Voice Changer для переозвучивания любых аудиозаписей.
Сервис подходит для дубляжа роликов, игр и стримов, пранков, подкастов и озвучки клипов для TikTok, YouTube и Reels. Онлайн-обработка занимает считанные секунды, а результат сохраняется в MP3 или WAV.
Загрузите аудио длительностью до 10 минут. Поддерживаются форматы WAV, MP3. Можно записать через микрофон. Максимальный размер файла — 10 МБ. Рекомендуемая длительность до 10 минут
Выберите голос из нашей библиотеки или создайте свой. Для создания собственного голоса потребуется 30 минут аудио.Популярные мужские и женские голоса
Нажмите "Озвучить" и получите готовый результат в форматах WAV или MP3.Быстрая обработка аудио
Преимущества нашего сервиса
Кому подходит
Наш сервис изменения голоса использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для трансформации голосовых записей. Технология глубокого обучения позволяет менять характеристики голоса, сохраняя при этом естественность звучания и эмоциональную составляющую. Сервис идеально подходит для обогащения синтезированной речи, создания эмоциональных рекламных роликов и корректировки интонаций в подкастах.
Выберите пресет «мужской» или «женский» и загрузите аудио — нейросеть преобразует тембр, сохранив интонации. Для уникального тембра используйте свою модель из раздела «Создание голоса».
Какие форматы аудио поддерживаются?Сервис поддерживает загрузку файлов в форматах MP3 и WAV. Можно также записать голос напрямую через микрофон.
Как изменить голос онлайн с помощью нейросети?Всё просто: загрузите аудиозапись или голосовое сообщение, выберите мужской или женский пресет, либо используйте собственную модель голоса, созданную в разделе профессионального создания голоса. Нейросеть преобразует голос и сохранит эмоции и интонации.
Можно ли изменить голос в голосовых сообщениях или аудиозаписях?Да, вы можете преобразовать голосовые из мессенджеров или обычные аудиофайлы. Результат сохраняется в MP3 или WAV и доступен для скачивания.
Сколько стоит изменение голоса?Стоимость составляет 5 рублей за каждую минуту исходного аудио.
Можно ли создать свой уникальный голос?Да, для этого есть раздел создание голоса. Достаточно предоставить около 30 минут аудио, чтобы нейросеть обучилась и создала вашу уникальную голосовую модель. После этого вы сможете использовать её и в AI Voice Changer.
Где можно использовать изменённый голос?Преобразованный голос подходит для стримов, пранков, подкастов, дубляжа роликов, игр и озвучки видео для TikTok, YouTube и Reels.
Демонстрационные примеры
Владимир (PREM)Диктор новостей → добавили эмоций
Оригинал0:10
Измененный0:10
Дарья (PREM)Девушка 18 лет → Модифицированный голос
Оригинал0:10
Измененный0:10
Юлия (PREM)Диктор дубляжа → новостной стиль
Оригинал0:10
Измененный0:10