Клонирование голоса онлайн — AI Voice Cloning

Нейросеть для клонирования голоса онлайн анализирует короткий эталонный фрагмент речи и создаёт цифровой клон голоса с естественными интонациями. Это быстрый способ скопировать голос и озвучить текст на русском языке.

Сервис подходит для пранков и розыгрышей, коротких видео для соцсетей, озвучки рекламных подводок и мемов. Вы можете синтезировать голос нейросетью, заменить слова в тексте и получить готовое аудио в MP3, WAV или OGG.

Стоимость клонирования минимальная — 5 ₽ за 1000 символов. Все права на синтезированный голос и результат после оплаты принадлежат вам.