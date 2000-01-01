“APIHOST.RU”
Клонирование голоса онлайн — AI Voice Cloning

Нейросеть для клонирования голоса онлайн анализирует короткий эталонный фрагмент речи и создаёт цифровой клон голоса с естественными интонациями. Это быстрый способ скопировать голос и озвучить текст на русском языке.

Сервис подходит для пранков и розыгрышей, коротких видео для соцсетей, озвучки рекламных подводок и мемов. Вы можете синтезировать голос нейросетью, заменить слова в тексте и получить готовое аудио в MP3, WAV или OGG.

Стоимость клонирования минимальная — 5 ₽ за 1000 символов. Все права на синтезированный голос и результат после оплаты принадлежат вам.

Как это работает

1. Загрузите аудио-референс

Загрузите образец голоса длительностью от 8 до 11 секунд. Поддерживаются форматы WAV, MP3. Можно записать через микрофон. ​

Рекомендуемая длительность — 10 секунд ​

2. Запустите клонирование

Нажмите кнопку "Клонировать голос" и дождитесь создания цифровой копии голоса. Процесс занимает около 30 секунд. ​

Время создания клона — 30 секунд ​

3. Введите текст

Введите любой текст и нажмите "Озвучить". Получите готовый результат в форматах MP3, WAV или OGG на выбор. ​

Мгновенная генерация аудио ​

Преимущества и возможности AI Voice Cloning

Преимущества нашего сервиса

  • Высокая точность клонирования голоса
  • Естественное звучание и интонации
  • Поддержка популярных аудиоформатов
  • Быстрое создание клона голоса

Кому подходит

  • Контент-креаторы и маркетологи
  • YouTube, TikTok, Reels — блогеры
  • Подкастеры — дублирование голоса
  • Частные лица — памятные аудиосообщения

Сервис AI Voice Cloning позволяет не только клонировать голос онлайн, но и использовать его для озвучивания текстов, дубляжа роликов и креативного контента. Вы можете скопировать голос и подменять отдельные слова в тексте, создавая пранки, мемы или рекламные подводки. Нейросеть анализирует тембр и интонации эталонной записи, формируя цифровой клон голоса, который звучит естественно и близко к оригиналу. Поддерживается русский язык.

Часто задаваемые вопросы про клонирование голоса

Как работает клонирование голоса онлайн?

Загрузите образец голоса длиной 8–11 секунд и нажмите кнопку «Клонировать голос». Через ~30 секунд вы получите клон, которым можно озвучить любой текст.

Какая максимальная длина текста для озвучки?

Сейчас ограничение — до 1000 символов. В ближайшее время лимит будет увеличен.

Сколько стоит клон голоса?

Стоимость — 5 рублей за 1000 символов текста. Минимум, быстро и доступно.

Кому принадлежат права на сгенерированный голос и аудио?

Все права на полученный результат принадлежат вам — если вы оплатили озвучку, вы можете использовать её свободно.

Можно ли копировать голос ребёнка?

Да, сервис позволяет клонировать и детские голоса. Это подходит для сказок, учебных материалов или игр.

Поддерживается ли русский язык?

Да, нейросеть оптимизирована под русский язык. Также возможна работа с другими языками, но основное качество — на русском.

Можно ли ставить ударения или регулировать интонации?

Да, можно расставлять ударения вручную. Для этого используйте знак + перед гласной буквой.
Примеры:
З+амок — ударение на первый слог.
Зам+ок — ударение на второй слог.

Что делать, если голос звучит плохо или неестественно?

Попробуйте изменить параметры генерации: чёткость, скорость или тембр. Это поможет улучшить результат клонирования.

Можно ли клонировать голос и озвучить текст для пранков и розыгрышей?

Да, многие используют AI voice cloning именно для розыгрышей, мемов и коротких роликов. Просто замените нужные слова в тексте.

Демонстрация клонирования голоса

Демо клонирования голоса блогера — оригинал и синтезированный клон

Мармок

Популярный блогер

Оригинал

Синтезированный

Клонирование голоса диктора новостей — пример оригинала и синтеза

Антон Петров

Диктор новостей

Оригинал

Синтезированный

Детский голос — пример клонирования и синтеза речи

Сашенька 7 лет

Детский голос

Оригинал

Синтезированный

