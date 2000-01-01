Клонирование голоса онлайн — AI Voice Cloning

AI Voice Assistantonline
Нейросеть для клонирования голоса онлайн анализирует короткий эталонный фрагмент речи и создаёт цифровой клон голоса с естественными интонациями. Это быстрый способ скопировать голос и озвучить текст на русском языке.
Сервис подходит для пранков и розыгрышей, коротких видео для соцсетей, озвучки рекламных подводок и мемов. Вы можете синтезировать голос нейросетью, заменить слова в тексте и получить готовое аудио в MP3, WAV или OGG.
Стоимость клонирования минимальная — 5 ₽ за 1000 символов. Все права на синтезированный голос и результат после оплаты принадлежат вам.
Загрузите образец голоса длительностью от 8 до 11 секунд. Поддерживаются форматы WAV, MP3. Можно записать через микрофон. Рекомендуемая длительность — 10 секунд
Нажмите кнопку "Клонировать голос" и дождитесь создания цифровой копии голоса. Процесс занимает около 30 секунд. Время создания клона — 30 секунд
Введите любой текст и нажмите "Озвучить". Получите готовый результат в форматах MP3, WAV или OGG на выбор. Мгновенная генерация аудио
Сервис AI Voice Cloning позволяет не только клонировать голос онлайн, но и использовать его для озвучивания текстов, дубляжа роликов и креативного контента. Вы можете скопировать голос и подменять отдельные слова в тексте, создавая пранки, мемы или рекламные подводки. Нейросеть анализирует тембр и интонации эталонной записи, формируя цифровой клон голоса, который звучит естественно и близко к оригиналу. Поддерживается русский язык.
Как работает клонирование голоса онлайн?Загрузите образец голоса длиной 8–11 секунд и нажмите кнопку «Клонировать голос». Через ~30 секунд вы получите клон, которым можно озвучить любой текст.
Какая максимальная длина текста для озвучки?Сейчас ограничение — до 1000 символов. В ближайшее время лимит будет увеличен.
Сколько стоит клон голоса?Стоимость — 5 рублей за 1000 символов текста. Минимум, быстро и доступно.
Кому принадлежат права на сгенерированный голос и аудио?Все права на полученный результат принадлежат вам — если вы оплатили озвучку, вы можете использовать её свободно.
Можно ли копировать голос ребёнка?Да, сервис позволяет клонировать и детские голоса. Это подходит для сказок, учебных материалов или игр.
Поддерживается ли русский язык?Да, нейросеть оптимизирована под русский язык. Также возможна работа с другими языками, но основное качество — на русском.
Можно ли ставить ударения или регулировать интонации?Да, можно расставлять ударения вручную. Для этого используйте знак + перед гласной буквой.
Что делать, если голос звучит плохо или неестественно?Попробуйте изменить параметры генерации: чёткость, скорость или тембр. Это поможет улучшить результат клонирования.
Можно ли клонировать голос и озвучить текст для пранков и розыгрышей?Да, многие используют AI voice cloning именно для розыгрышей, мемов и коротких роликов. Просто замените нужные слова в тексте.
