Изменить высоту звука, голоса.
Сервис изменения тона, высоты для создания звуковых эффектов. Здесь вы можете изменить высоту голоса, звука, песни, музыки. Также можно получить уникальный голос используя сервис озвучки текста или онлайн диктофон который присутствует на сайте.
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