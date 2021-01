Для перехода в платную версию

Для начала работы введите Ваш текст сюда. Подберите подходящий голос и скорость. Чтобы добиться наилучшего результата поиграйте знаками препинания. Вы можете менять ударение знаком плюс. Например: Оля, или Ол+я, замок или зам+ок. Вы также можете делать паузы при помощи пунктира. Например: - - - - - - - - - - это была пауза. Обратите внимание что максимальное количество символов 1000.

Звуковые файлы синтеза речи могут применяться в информационных системах, робототехнике, автоматизации, рекламе, а также для создания контента. Например можно преобразовать текст интересной статьи в звуковую дорожку, после чего добавив фотографии сделать неплохое видео для YouTube. Применений может быть масса.

