Перевод голоса в текст
Мои последние транскрибации
Транскрибация аудио в текстПрошли те времена, когда транскрибацию аудио, видео в текст приходилось делать вручную - это уже прошлый век. Сейчас для перевода голоса в текст существует масса оналйн сервисов и программ. Основное их отличие это точность и качество транскрибации. Данный сервис обладает точностью в 98%, и способен автоматически расставляет знаки пунктуации, что на данный момент не делает ни один сервис. Мы протестировали несколько записей разного качества, и в итоге сервиса кто мог бы распознать текст лучше просто не нашлось.
Транскрибация видео в текстПеревод голоса в текст из MP4 файла или YouTube не составляет никаких проблем, просто вставьте ссылку на Youtube и отправьте видео на транскрибацию.
Звук в текстКогда перевод голоса в текст может не сработать и что делать в таком случае? При очень плохом качестве записи, с сильными посторонними шумами и артефактами перевод звука в текст может быть не корректным. В таком случае придется взяться за расшифровку самостоятельно или воспользоваться услугами фрилансеров. Стоимость за расшифровку может обойтись в среднем 10 руб. за минуту аудио, что дороже в 4 раза по сравнению с нашим сервисом speech to text online.
Больше чем простой перевод аудио в текстНе стандартные способы использования сервиса по переводу звука в текст - это использование сервиса как голосовой блокнот для записи своих мыслей и дальнейшим переносом их в текстовый вид. Второй по популярности способ - это использование в качестве проверки и корректировки на правильное произношение онлайн. Вы можете надиктовывать слова используя микрофон, и проверить насколько Ваше произношение близко к идеалу. При четком и правильном произношении нейросеть будет понимать Вас с полуслова. Если же произношение хромает, то такой способ поможет найти слабые места над которыми стоит поработать.
Распознавание речи онлайнСервис по распознаванию речи может быть полезен для людей создающих аудио контент. Распознавание речи в текст позволяет быстро переводить контент в текстовый формат, например из аудио подкастов, радио трансляций и прямых эфиров. Так же распознаванию речи может быть полезно для людей с ограниченными возможностями, данным категориям пользователей мы предоставляем сервис на льготных условиях, (частично бесплатно). Распознавание речи может избавить пользователей от необходимости использования сенсорных и иных методов ввода данных, достаточно просто надиктовать текст в микрофон.
Перспективы развитияТелефония и речевая аналитика: автоматизация обработки входящих и исходящих звонков, получение справочной информации и консультирования, проведения опросов, анкетирования, сбора информации, информирования. Бытовая техника и роботы: голосовой интерфейс электронных роботов; голосовое управление бытовой техникой.
Мои последние микрофонные записи
Ответы на вопросы и обратная связь
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
• Для получения Промо бонуса + 25 руб. необходимо иметь аккаунт и быть авторизованным, далее на этой странице нажать на кнопку "Получить 25Р". Бонус можно получить один раз.
• Для начала работы выберете источник: Запись (Микрофон), Файл (МП3) или Ссылка (Youtube).
• После загрузки аудио файла на наш сервер произойдет подсчет продолжительности и стоимости распознания.
Процесс может занимать некоторое время в зависимости от размера и скорости доступа к файлу.
• Финальный этап - это нажатие на кнопку. "Отправить на распознование".
Процесс может быть долгим, в зависимости от длины видео, качества и сложности. Примерно 10 минут видео распознается за 3-7 мин.
Войти
ВАШ БАЛАНС₽ 0.00
Сумма пополнения
Информация
• Тарифы "Синтез речи"
• Вопрос - ответ
• Пользовательское соглашение