ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

• Для получения Промо бонуса + 25 руб. необходимо иметь аккаунт и быть авторизованным, далее на этой странице нажать на кнопку "Получить 25Р". Бонус можно получить один раз.

• Для начала работы выберете источник: Запись (Микрофон), Файл (МП3) или Ссылка (Youtube).

• После загрузки аудио файла на наш сервер произойдет подсчет продолжительности и стоимости распознания.

Процесс может занимать некоторое время в зависимости от размера и скорости доступа к файлу.

• Финальный этап - это нажатие на кнопку. "Отправить на распознование".

Процесс может быть долгим, в зависимости от длины видео, качества и сложности. Примерно 10 минут видео распознается за 3-7 мин.