“APIHOST.RU”

Hейросеть для создания голоса

Создай свой уникальный голос

Созданные голоса

У вас нету созданных голосов

Вы можете создать свой уникальный голос, нажав на кнопку
ниже «Создать новый голос»

Тарифный план

Voice Cloning

Создание уникального голоса

Тариф не подключен

Для работы системы создания собственного голоса, необходимо подключить тарифный план, на данный момент мы создали один простой тарифный план, в дальнейшем предоставим выбор шире. Ознакомиться с тарифом

Тарифный план Voice Cloning

Срок подключения истек

Получите качественный голос с нашей
нейросетью для создания голоса.

Наш сервис предлагает создание голоса на уровне V3 и V4 TTS, позволяя вам управлять ударениями, паузами и акцентами.
Наша нейросеть, копирующая голос, создаст ровный голос без эмоциональных колебаний с уровнем схожести до 80%.
Вы сможете создать собственный голос, идеально подходящий для ваших нужд.
Наш Voice Generator обеспечивает высочайшее качество и персонализацию.

Читайте в нашем блоге: Пример создания голоса.

Имя и язык голоса

Имя голоса

Имя должно содержать от 3 до 15 русских или английских букв и пробелы
Введите имя голоса для отображения в списке доступных голосов.

Язык озвучки

Выберите язык обучения голоса.
  • Русский
  • English

Инструкция

Как создать идеальный голос?

Формат файла:
  • - Желательно используйте файлы в формате .wav.
  • - Допускаются файлы в формате .mp3.
  • - Желательно установить частоту дискретизации аудио в 48kHz.
Общая длительность аудиозаписей:
  • - Подготовьте аудиоматериалы общей продолжительностью от 30 до 100 минут.
Сегментация записей:
  • - Разрежьте аудио на отдельные файлы, каждый длительностью до 20 секунд.
  • - Допускается продолжительность одного аудио файла до 10 минут.
  • - Максимальный размер файла не более 200 мегабайт.
  • - Максимально возможный объем загрузки за один раз 250 мегабайт.
Показать полную инструкция

Созданные голоса

Тариф не подключен

Загрузка данных

Вы можете загрузить любые аудио данные для обучения
нейросети и создания своего уникального голоса для
дальнейшей озвучки, так же рекомендуем ознакомиться с
инструкцией «Как создать идеальный голос?» Как создать идеальный голос? Показать полную инструкция

Тариф не подключен

Тариф Подключен

Необходима подписка

Мы можем начать генерацию нового голоса только при активной подписке. Ознакомьтесь пожалуйста с тарифом Посмотреть тариф
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Средняя оценка не удовлетворяет условиям и может привести к не самому лучшему результату, рекомендуем следовать комментариям, которые прописаны возле каждого файла. Все равно начать генерацию

Начать генерацию?

Это может занять до 24 часов, как голос будет готов, мы направим вам уведомление на его электронную почту. Начать генерацию голоса

Как создать идеальный голос?

Формат файла:
  • - Используйте только файлы в формате .wav.
  • - Установите частоту дискретизации аудио в 48kHz.
Общая длительность аудиозаписей:
  • - Подготовьте аудиоматериалы общей продолжительностью от 30 до 100 минут.
Сегментация записей:
  • - Разрежьте аудио на отдельные файлы, каждый длительностью до 20 секунд.
Тональность и интонация:
  • — Соблюдайте разнообразие интонаций: от восклицательных до повествовательных.
  • — Постарайтесь поддерживать единообразную тональность голоса во всех записях.
Тишина в записях:
  • — Добавьте короткий период тишины (около 1-2 секунд) перед началом и после окончания каждого аудиофайла.
Качество звука:
  • — Запись должна быть чистой, без шумов и искажений.
  • — Убедитесь, что голос хорошо слышен и нет фоновых звуков.
Однообразие условий записи:
  • — Все записи должны быть сделаны в одинаковых условиях: одинаковое помещение, микрофон и уровень громкости.
Идентификация сегментов:
  • — Дайте каждому аудиофайлу уникальное название, которое облегчит идентификацию и сортировку файлов.

Общая оценка всех загруженных файлов

Шумность

Нет результата

Окраска

Нет результата

Прерывистость

Нет результата

Громкость

Нет результата
Продолжительность 0
Средняя оценка 0.0
Всего файлов 0
Понятно

Вы уверены, что хотите удалить этот голос?

Voice Cloning

Создание уникального голоса

5 000 ₽ / месяц

Ежемесячная оплата
  • 3 активных пользовательских голоса
  • 10 попыток обучения нейросети
    через 36 часов каждая.
  • Включено 150 тыс символов для использования.

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