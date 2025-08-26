“APIHOST.RU”
Улучшение качества видео онлайн — до 4K

Сервис AI Video Upscale повышает чёткость и детализацию ваших роликов, устраняет артефакты сжатия и увеличивает разрешение видео до 4K Ultra HD. Достаточно загрузить короткий файл MP4 — нейросеть автоматически восстановит детали и улучшит картинку.

Технология апскейла подходит для старых видеозаписей, домашних архивов, роликов для соцсетей и маркетинга. Видео становится более резким и контрастным, повышается восприятие в TikTok, YouTube, Reels и других платформах.

Стоимость обработки прозрачная — всего 9 ₽ за секунду видео. Итоговый ролик в формате MP4 остаётся полностью вашим и доступен для свободного использования.

Как это работает

1. Загрузите видео

Выберите видеофайл MP4. Максимальный размер — 16 МБ, длительность — до 40 секунд.

Длительность видео - до 40 секунд

2. Нажмите на кнопку Улучшить видео

Нейросеть автоматически обработает ваше видео, увеличив разрешение и улучшив качество изображения.

Процесс обработки занимает 2-5 минут

3. Скачайте результат

Получите улучшенное видео в высоком качестве. Формат вывода — MP4, разрешение до 4K.

Качество результата - до 4K Ultra HD

Преимущества сервиса

  • Увеличение разрешения до 4К без потери качества
  • Автоматическое улучшение четкости и детализации
  • Поддержка видеоформата MP4
  • Быстрая обработка с помощью нейросетей

Кому подходит

  • Контент-мейкерам и блогерам
  • Фотографам и видеографам
  • Маркетинговым агентствам
  • Для личного использования

Наш AI Video Upscaler использует передовые алгоритмы машинного обучения для улучшения качества видео. Технология глубокого обучения позволяет восстанавливать детали, которые были потеряны при сжатии, и создавать четкое изображение высокого разрешения. Сервис идеально подходит для восстановления старых записей, улучшения качества контента для социальных сетей и подготовки профессиональных видеоматериалов.

Часто задаваемые вопросы

Какие форматы видео поддерживаются?

Поддерживается формат MP4. Максимальный размер файла — 16 МБ, длительность — до 40 секунд. Если ваш файл не проходит по параметрам, рекомендуем воспользоваться любым видеоконвертером.

Сколько времени занимает обработка?

Обычно обработка занимает от 2 до 5 минут для стандартного видео. Время зависит от размера файла, длительности ролика и текущей нагрузки на сервис.

Можно ли улучшить очень старые или низкокачественные видео?

Да, нейросеть способна повысить чёткость и детализацию даже у старых или размытых видео. Улучшаются цвета, устраняются артефакты, добавляется детализация объектов и лиц. Однако итоговое качество зависит от исходного материала.

Есть ли ограничения для бесплатных пользователей?

Бесплатного лимита нет.

Сколько стоит улучшить видео?

Стоимость составляет 9 рублей за секунду исходного видео.

Как можно посмотреть примеры улучшенных видео?

Примеры работ доступны в блоке «Демонстрационные примеры» на странице сервиса. Просто кликните на интересующую карточку с видео, чтобы увидеть, как выглядел ролик до и после улучшения.

Демонстрация улучшения видео

Апскейл видео 360p → 720p — повышение чёткости

Разрешение: 360р → 720р

Время обработки: 1 мин 45 сек
Апскейл 720p → 1080p — улучшение детализации

Разрешение: 720р → 1080р

Время обработки: 1 мин 50 сек
AI Video Upscaler 4x

Разрешение: 1080р → 4K

Время обработки: 2 мин 15 сек
Улучшение качества видео 360p → 720p — удаление артефактов

Разрешение: 360р → 720р

Время обработки: 1 мин 50 сек