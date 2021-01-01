Apihost.ru - предлагает онлайн сервис позволяющий конвертировать видео в MP3!

Поддерживаем конвертацию популярных видео хостингов как YouTube, FaceBook, RuTube, VK.

Конвертировать видео в мп3 Вы можете абсолютно бесплатно!

Конвертер MP3 из YouTube

Для начала работы Вам потребуется:

1. Вставить ссылку на видео в окно "Вставка ссылок"

2. Нажать кнопку "Конвертировать"

3. Дождаться результата, он появится в разделе "Готовый файл".

Поздравляем! конвертация звука из видео завершена! Нажмите кнопку "Скачать"

Поддерживаемые видео хостинги

• YouTube

• FaceBook

• RuTube

• VK

Формат выходных файлов

На данный момент мы поддерживаем один выходной формат аудио - MP3. Если Вам требуются какие либо другие форматы, просто напишите на support@apihost.ru

Ограничения на конвертацию

Конвертор YouTube в MP3 совершенно бесплатный, но так как сервис находится в начальной стадии развития, то доступ к конвертации ограничен 15 ссылками за одну конвертацию. Если Вам нужно конвертировать большее количество видео в MP3, то напишите на support@apihost.ru

Как конвертировать Ютуб в МП3 файл?

Вставьте ссылку на видео с Ютуба в поле для вставки ссылок, нажмите кнопку конвертировать, дождитесь результата и скачивайте готовый MP3 файл.

Важно: Если Вы вставляете несколько ссылок, каждую из них нужно вставлять с новой строки.

Как скачать аудио из видео ВК?

Видео не должно быть приватным, то есть доступно для просмотра любому пользователю. Ссылку на видео из VK вставьте в текстовое поле, далее нажмите кнопку конвертации. Дождитесь результата - извлечение аудио из видео может занять некоторое время.

Примечание: Полученный MP3 файл можно преобразовать в текст с помощью нашего сервиса преобразования голоса в текст.

Сколько времени конвертер преобразует YouTube в MP3?

Извлечение аудио из Ютуб видео длительностью 30 минут может занять около 7-8 минут.