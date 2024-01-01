Работаем только на качество, выполняем постоянные обновления и улучшения функционала всего списка программ. По всем вопросам пишите нам
Как это работает?
Сколько это стоит?
• Комиссия $ 10 - при сумме оплаты меньше 50 $.
• Комиссия $ 15 - при сумме оплаты от 50 до 100 $.
• Комиссия 15% - при сумме оплаты больше 100 $.
• Курс на 03.12.23 - 1 USD: 86,00 ₽.
• Цена ориентировочная. Итоговая стоимость, скидки, промокоды оговариваются при общении с менеджером.
Остались вопросы?
• Указываете наименование сервиса который будем оплачивать.
• Указываете нужную сумму для оплаты (Не забудьте указать валюту оплаты).
• Указываете контактные данные. (Желательно Telegram)
• Связываемся с Вами через указанные контактные данные. Наш Telegram (@apihost) с 10:00 - 20:00 МСК. для уточнения деталей.
• Вы предоставляете доступ к аккаунту, мы оплачиваем.
• Схема 2 - Вы открываете страницу оплаты и через программу anydesk в "прямом эфире" даете доступ к вашему компьютеру, и мы под вашим наблюдением делаем оплату картой, вводя ее данные. Потом отвязываем карту от вашего аккаунта.
Все происходит под вашим наблюдением, что бы вы не переживали за свои данные.
На данный момент от такой схемы отказались, так как возник случай когда нас отключили не дав убрать карту из месячной подписки.
• Присылаете скрин подтверждение платежа.
• Максимально оперативно проводим вашу оплату.
• Если что то пошло не по плану, мы возвращаем средства полностью и сразу!
• Поможем оплатить подписку на ChatGPT. Нет аккаунта? - Создадим и оплатим аккаунт ChatGPT.
• Обходим ограничение на покупку игры в Стим недоступную в регионе. Покупка игры по цене в два раза дешевле из-за смены региона Steam.
• Приложение для бега и для велосипедистов Strava: Оплачиваем годовую подписку Strava, от Вас потребуется только email который привязан к Страва.
• После покупки, вы получаете доступ на 60 дней к World of Warcraft, Burning Crusade Classic и сезону мастерства в WoW Classic.
• Все проблемы с оплатой на Jetbrains.com решены, все происходит по стандартной схеме, в большинстве случаев бонусом можно получить приличную скидку. - Оставляйте заявку.
• Стоимость лицензии на drone-hacks.com €40 + 10$ комиссия сервиса. Оставляйте заявку будем рады помочь с покупкой.
