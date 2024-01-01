• Связываемся с Вами через указанные контактные данные. Наш Telegram (@apihost) с 10:00 - 20:00 МСК. для уточнения деталей.

Возможно нам не удается с Вами связаться, напишите нам в чате или позвоните по телефону +79261960788

• Вы предоставляете доступ к аккаунту, мы оплачиваем.



• Схема 2 - Вы открываете страницу оплаты и через программу anydesk в "прямом эфире" даете доступ к вашему компьютеру, и мы под вашим наблюдением делаем оплату картой, вводя ее данные. Потом отвязываем карту от вашего аккаунта. Все происходит под вашим наблюдением, что бы вы не переживали за свои данные.

На данный момент от такой схемы отказались, так как возник случай когда нас отключили не дав убрать карту из месячной подписки.