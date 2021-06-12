Если робот пылесос с Китайской озвучкой

Покупая робот пылесос где нибудь в интернет магазине или площадке за пределами России, можно столкнуться с такой проблемой как отсутствием нужного языкового пакета.

Хорошо если универсального Английского языка будет достаточно, который обычно присутствует в прошивке, но чаще всего хочется чего то уникального, родного.

Создание языкового пакета – Сложно?

Свой звуковой пакета задача не сложная и занимает буквально несколько минут.

Создание и редактирование популярной озвучки Бота Максима. Для этого нужно перейти в меню «озвучка текста», залогиниться ивыбрать в V7TTS голос Бот Максим

После входа в платный раздел сервиса, вводите Ваш текст в поле для озвучки, затем нажимаете кнопку озвучить. Подождите несколько секунд и Ваш файл готов к скачиванию и загрузки в пылесос Xiaomi.

Если вы ищите готовые варианты локализации, то переходите к пакетам озвучки в конце этой статьи.

Загрузка языкового пакета – Пошаговая инструкция.

Рассмотрим загрузку озвучки в робот пылесос на примере Xiaomi Xiaowa E20/202

Получаем токен. Получаем IP адрес. Скачиваем и настраиваем программу. Устанавливаем озвучку и загружаем в робот пылесос.

1. Для доступа к роботу пылесосу Xiaomi нам потребуется токен устройства. Самый простой способ узнать его – установить приложение MiHome_vevs, учтите, что родной MiHome на время работы с языковыми пакетами придется удалить.

Открываем приложение MiHome_vevs добавляем туда наш пылесос и выбираем пункты меню «Профиль», «Доступ», «Доступ к устройству». На открывшейся вкладке запоминаем нужный токен устройства (32 символа).

2. Для получения IP-адреса пылесоса зайдите в меню «Руководство пользователя» и выберите пункт «Серийный номер». Или посмотрите список подключенных устройств в настройках вашего роутера.

3. Скачиваем и распаковываем программу в кореневой раздел диска Mi_E20. Запускаем app.exe и вносим в соответствующие поля ранее полученный токен и IP-адрес.

IP-адрес сервера берем из сведений о сетевом подключении на вашем ПК.

4. В программе отмечаем галочками те пункты меню которые мы планируем заменить. Выбираем подготовленные нами файлы в разделе создания озвучки. Нажимаем кнопку «Make» и сохраняем наш новый пакет с аудио данными в формате (pkg). Выбираем новый пакет и нажимаем кнопку «Send». Дожидаемся окончания процесса и проверяем нашу новую озвучку. Все эти действия можно посмотреть в видео под статьей.

Готовые варианты озвучки.

Сейчас можно встретить разные и забавные варианты озвучки, таким чудом техники можно похвастаться и перед гостями. Скачать готовые варианты: