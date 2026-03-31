“APIHOST.RU”
AI Speech-to-Text Assistant

Аудио в текст онлайн — расшифровка и транскрибация аудио нейросетью

online

Сервис транскрибации аудио APIHOST позволяет преобразовать речь в текст за считанные минуты. Загрузите аудио или видеофайл — нейросеть автоматически распознает голос, разделит реплики по дикторам, определит эмоциональную тональность каждого фрагмента и подготовит полный текстовый отчёт.

В отличие от простых инструментов для перевода аудио в текст, наш сервис — это полноценная аналитическая платформа. Помимо расшифровки аудио вы получаете: разметку по дикторам с таймкодами, эмоциональную карту разговора, AI-чат с искусственным интеллектом для анализа содержания транскрипции и экспорт результатов в 9 форматах — TXT, DOCX, PDF, SRT, VTT, ASS, JSON и другие.

Поддерживается распознавание речи на 10 языках, включая русский, английский (US/UK), турецкий, немецкий, французский и другие. Стоимость — 2,4 ₽ за минуту аудио. Доступен бесплатный демо до 20 минут, чтобы оценить качество перед покупкой.

Как преобразовать аудио в текст онлайн

📤

1. Загрузите аудио или видео

Загрузите файл в любом популярном формате — MP3, WAV, OGG, FLAC, MP4, WEBM, AVI, MOV и другие. Максимальный размер — 500 МБ. Можно также записать голос с микрофона прямо на сайте (до 10 минут). Нейросеть автоматически определит язык, если вы не уверены.

2. Запустите распознавание

Выберите язык, нажмите «Отправить на распознание» и дождитесь результата. Обычно нейросеть обрабатывает 1 минуту записи за ~5–15 секунд (зависит от нагрузки и качества). Параллельно определяются дикторы, размечаются тайминги и анализируется эмоциональный фон.

Распознавание с разметкой по дикторам
📥

3. Получите результат и экспортируйте

Просмотрите результат в трёх вариантах: простой текст, разбивка по дикторам или эмоциональный градиент. Задайте вопросы AI-чату по содержанию. Скачайте расшифровку в удобном формате: TXT, DOCX, SRT, VTT, ASS, PDF — с диаграммами, таймкодами и аналитикой.

9 форматов экспорта

Возможности сервиса транскрибации

🎙️

Разметка по дикторам

Автоматическое определение и разделение реплик разных спикеров. Каждый диктор выделен цветом с таймкодами.

🎨

Эмоциональная карта

Анализ тональности речи: позитивные, негативные и нейтральные фрагменты подсвечиваются цветовым градиентом.

🤖

AI-чат с документом

Задавайте вопросы по содержанию транскрипции. Получите сводку, ключевые тезисы, план действий за секунды.

📊

Аналитика речи

Длительность, темп речи, доля каждого спикера, количество слов и реплик — полная статистика разговора.

📁

9 форматов экспорта

TXT, DOCX, PDF (с диаграммами), SRT, VTT, ASS (субтитры), JSON, по дикторам и эмоциональная карта.

🌍

10 языков распознавания

Русский, английский (US/UK), турецкий, немецкий, французский, украинский, арабский, болгарский, китайский.

Автоматическая разметка по дикторам

● Интервьюер ● Кандидат
ИНТЕРВЬЮЕР0:00
Расскажите о вашем опыте работы с аналитикой данных.
КАНДИДАТ0:05
Последние три года я работал в отделе BI, строил дашборды и автоматизировал отчёты.
ИНТЕРВЬЮЕР0:18
Какой стек технологий использовали?

Система автоматически определяет, кто и когда говорит, и выделяет реплики каждого спикера отдельным цветом с точными таймкодами. Это незаменимо для расшифровки интервью, совещаний, судебных заседаний и телефонных разговоров.

Вам не нужно вручную размечать, где начинается и заканчивается речь каждого участника — нейросеть делает это полностью автоматически. Результат можно экспортировать в DOCX или PDF с сохранением цветовой разметки и таймкодов.

Эмоциональная карта речи

Уверенность Нейтрально Тревожность
Я считаю что это отличная возможность для развития компании хотя есть определённые риски но мы справимся
Позитив / Негатив: 68% / 32%

Каждый фрагмент речи анализируется на эмоциональную тональность. Позитивные, негативные и нейтральные участки подсвечиваются цветовым градиентом — вы сразу видите эмоциональную динамику разговора.

Практическое применение эмоциональной карты:

  • Собеседования — оцените уверенность кандидата по тональности его ответов
  • Телефонные разговоры — определите настрой клиента: пришёл с жалобой или с позитивным запросом
  • Переговоры — найдите моменты напряжения и согласия для анализа тактики
  • Обучение — проверьте вовлечённость аудитории по реакциям на лекции

AI-чат с документом — анализ транскрипции

Напиши краткое содержание совещания
Краткое содержание:
На совещании обсуждались итоги Q3: выручка +20%, но превышение бюджета на маркетинг. Решено скорректировать план на Q4 и усилить контроль расходов.
Ключевые решения: 3 · Участники: 2
Какие задачи были поставлены?
1. Подготовить отчёт по расходам — Петрова, до 15.03
2. Пересмотреть маркетинговый бюджет — Иванов
3. Назначить повторное совещание через 2 недели

После расшифровки аудио вы можете задать вопрос искусственному интеллекту по содержанию транскрипции — и получить мгновенный ответ. Это AI-чат, который прочитал весь текст и готов работать как ваш персональный ассистент.

Что можно спросить:

  • Краткое содержание разговора или совещания
  • Ключевые тезисы и решения
  • Список задач с ответственными
  • Анализ позиций участников
  • Перевод на другой язык

AI-чат поддерживает пресеты (готовые шаблоны запросов) и свободные вопросы. Результаты экспортируются в PDF-отчёт с красивыми диаграммами и таймкодами.

Форматы экспорта транскрипции

📄
TXT Простой текст
📝
DOCX Microsoft Word
📕
PDF С диаграммами
🎬
SRT Субтитры YouTube / RuTube
📺
VTT Web-субтитры
🎞️
ASS Стилизованные субтитры
🧑‍🤝‍🧑
По дикторам DOCX / PDF / TXT
🎨
Эмо-карта Тональность в TXT
📊
JSON API-данные

Скачать результат можно в любом из 9 форматов. PDF-отчёт включает цветные диаграммы активности спикеров, метрики речи и эмоциональный анализ. Субтитры SRT и VTT можно загрузить напрямую на YouTube, RuTube, VK Видео, Vimeo или использовать в видеоредакторе.

Поддерживаемые аудио и видео форматы

🎵 Аудиоформаты

MP3 WAV OGG FLAC AAC M4A WMA OPUS

🎬 Видеоформаты

MP4 WEBM AVI MOV MKV FLV WMV

Максимальный размер файла — 500 МБ. Нужно конвертировать аудио в текст из MP3? Просто загрузите файл — дополнительная конвертация не требуется. Сервис автоматически извлекает аудиодорожку из видеофайлов и обрабатывает все популярные кодеки.

Где используется транскрибация аудио в текст

🎤

Интервью и подкасты

Расшифровка разговоров с автоматической разметкой «кто что сказал». Готовый текст для публикации StatX или блога.

💼

Совещания и встречи

Протокол совещания за секунды. AI выделит ключевые решения, задачи и ответственных из записи.

🎓

Лекции и семинары

Превращение часовых лекций в конспекты с таймкодами. Студенты получают текст вместо диктофонной записи.

📞

Колл-центры и продажи

Анализ телефонных разговоров: эмоциональная карта покажет настрой клиента, а AI выделит ключевые моменты звонка.

⚖️

Юридические записи

Точная расшифровка судебных заседаний и допросов с разметкой по участникам и таймкодами для протокола.

🎬

Субтитры к видео

Автоматическая генерация субтитров в SRT, VTT или ASS. Загрузите на YouTube, RuTube, VK Видео или в видеоредактор.

📰

Журналистика и медиа

Быстрая расшифровка пресс-конференций и брифингов. Получите текст для статьи с цитатами и таймкодами.

🏥

Медицина и наука

Запись голоса врача в текст: результаты осмотров, конференции, научные доклады — всё в цифровом виде.

Стоимость транскрибации аудио

Оплата за аудио
2,4
за 1 минуту аудио
  • ✓ Распознавание речи нейросетью
  • ✓ Автоматическая разметка по дикторам
  • ✓ Эмоциональная карта тональности
  • ✓ AI-чат для анализа транскрипции
  • ✓ 9 форматов экспорта
  • ✓ PDF-отчёт с диаграммами
  • ✓ Все 10 языков
🎁 Бесплатный демо — до 20 минут аудио для оценки качества

Примеры стоимости:

10 мин интервью 24 ₽
1 час совещания 144 ₽
1,5 часа лекции 216 ₽
3 часа конференции 432 ₽

Оплата списывается только за фактическую длительность аудио. Без подписок и скрытых комиссий.

🔊

🎬

🧬

Часто задаваемые вопросы про транскрибацию аудио в текст

Как работает транскрибация аудио в текст?

Загрузите аудио или видеофайл, выберите язык и нажмите «Отправить на распознание». Нейросеть расшифрует речь, разделит по дикторам и покажет текст с таймкодами. Весь процесс занимает от нескольких секунд до пары минут в зависимости от длительности файла.

Какие форматы файлов поддерживаются?

Все популярные аудио- и видеоформаты: MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC, M4A, WMA, OPUS (аудио), MP4, WEBM, AVI, MOV, MKV, FLV, WMV (видео). Максимальный размер файла — 500 МБ. Из видео автоматически извлекается аудиодорожка.

Сколько стоит расшифровка аудио в текст?

Стоимость — 2,4 рубля за минуту аудио. Например, часовое совещание обойдётся в 144 ₽. Доступен бесплатный демо-режим до 20 минут, чтобы оценить качество перед оплатой. Без подписок — платите только за фактическую длительность.

Какие языки распознавания поддерживаются?

Сервис поддерживает 10 языков: русский, английский (US и UK), турецкий, украинский, арабский, болгарский, китайский, немецкий, французский. Язык можно выбрать при загрузке файла.

Можно ли различить нескольких дикторов?

Да, сервис автоматически определяет и разделяет реплики разных дикторов. Каждый спикер выделяется отдельным цветом с таймкодами. Это работает для 2 и более участников разговора.

В каких форматах можно скачать результат?

Доступны 9 форматов: TXT, DOCX, PDF (с диаграммами и аналитикой), SRT, VTT, ASS (субтитры для видео), а также отдельные варианты по дикторам и эмоциональная карта тональности. PDF-отчёт включает графики активности спикеров.

Что такое AI-чат с документом?

После расшифровки аудио вы можете задавать вопросы искусственному интеллекту по содержанию транскрипции. Например: «Напиши краткое содержание», «Какие задачи были поставлены?», «Переведи ключевые тезисы на английский». AI анализирует весь текст и даёт точные ответы.

Что такое эмоциональная карта?

Каждый фрагмент речи анализируется на тональность — позитивная, негативная или нейтральная. Результат отображается цветовым градиентом в тексте. Это полезно для анализа собеседований (уверенность кандидата), телефонных звонков (настрой клиента), переговоров (моменты напряжения).

Можно ли записать аудио прямо на сайте?

Да, в интерфейсе есть встроенный рекордер с микрофона. Максимальная длительность записи — 10 минут. После записи звук сразу отправляется на распознавание — не нужно сохранять и загружать файл отдельно.

Как перевести MP3 в текст?

Нажмите «Загрузить файл», выберите ваш MP3-файл, укажите язык и запустите распознавание. Через несколько секунд-минут (в зависимости от длительности) вы получите текст с разметкой по дикторам. Дополнительная конвертация MP3 не требуется.

Подходит ли сервис для расшифровки длинных записей?

Да, сервис обрабатывает файлы длительностью до нескольких часов (в рамках 500 МБ). Длинные файлы автоматически разбиваются на чанки для параллельной обработки, что ускоряет процесс. Часовую запись обычно удаётся обработать за несколько минут — точное время зависит от нагрузки и качества аудио.

Есть ли API для транскрибации?

Экспорт результатов доступен в формате JSON. Если вам необходимо программное API для автоматизации, напишите нам — обсудим интеграцию под ваши задачи.

Какая точность распознавания?

Точность зависит от качества исходного аудио. На чистых записях (интервью, подкасты, лекции) результат обычно очень высокий. На шумных или телефонных записях качество может быть ниже. Нейросеть постоянно совершенствуется.

Безопасно ли загружать конфиденциальные записи?

Файлы обрабатываются на наших серверах и автоматически удаляются через 7 дней. Данные не передаются третьим лицам. Для обработки используется защищённое соединение HTTPS.

Чем сервис отличается от конкурентов?

Главные отличия: автоматическая разметка по дикторам, эмоциональная карта тональности, AI-чат с документом для анализа содержания, 9 форматов экспорта (включая PDF с диаграммами) и доступная цена — 2,4 ₽/мин. Большинство аналогов предлагают только голый текст без аналитики.

Что входит в бесплатный демо-режим?

В демо-режиме доступны основные функции сервиса: распознавание речи, разметка по дикторам, AI-чат и экспорт результатов. Лимит — суммарно до 20 минут аудио на аккаунт. Эмоциональная карта и выгрузка эмо-анализа доступны на платном тарифе. После исчерпания демо можно пополнить баланс и продолжить работу по тарифу 2,4 ₽/мин.

Распознавание речи онлайн — подробно о сервисе

Транскрибация аудио в текст онлайн — это автоматизированный процесс преобразования звуковой информации в письменную форму с помощью нейросети. Наш сервис принимает аудио и видеозаписи, извлекает из них речь и формирует текстовый документ с точными таймкодами, разметкой по спикерам и эмоциональным анализом.

Когда вам нужно перевести голос в текст, достаточно загрузить файл в один из поддерживаемых форматов. Сервис работает с MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A и другими аудиоформатами, а также с видеофайлами MP4, WEBM, AVI и MOV — аудиодорожка извлекается автоматически.

Функция распознавания голоса в текст использует современную нейросеть, которая обучена на миллионах часов аудиоданных. Это позволяет достигать высокой точности даже на сложных записях с шумом или акцентом. Поддержка 10 языков делает сервис универсальным инструментом для работы с международным контентом.

Преобразование аудио в текст для бизнеса

Для бизнеса расшифровка аудиозаписей в текст — это экономия десятков часов ручной работы. Протоколирование совещаний, расшифровка телефонных переговоров, анализ клиентских звонков — всё это можно автоматизировать. Эмоциональная карта добавляет ещё один слой анализа: вы видите не только что было сказано, но и в каком настроении говорил каждый участник.

Нейросеть для транскрибации определяет количество дикторов, их речевую активность и формирует полную статистику разговора: длительность реплик, темп речи, количество слов каждого участника, процент эфирного времени. Эти данные визуализируются в PDF-отчёте с диаграммами — удобно для презентаций и деловой документации.

Конвертация голоса в текст для контент-мейкеров

Блогеры и журналисты используют конвертер речи в текст для подготовки статей из интервью, создания субтитров к видео на YouTube, RuTube, VK Видео и Vimeo, расшифровки подкастов для публикации в текстовом формате. Субтитры экспортируются в SRT, VTT и ASS — с таймкодами и стилизацией.

AI-чат интегрирован в рабочий процесс: после распознавания речи можно попросить нейросеть написать краткое содержание, выделить цитаты, сформулировать заголовки для статьи или перевести ключевые тезисы на другой язык — всё прямо в интерфейсе сервиса.

Запись голоса в текст: как это работает технически

Процесс преобразования голоса в текст онлайн проходит несколько этапов: загрузка файла → конвертация в рабочий формат → VAD (Voice Activity Detection) для определения участков с речью → распознавание нейросетью → пост-обработка (пунктуация, нормализация) → диаризация (разделение по дикторам) → эмоциональный анализ. Весь конвейер выполняется автоматически за считанные минуты.

Результат — это извлечённый текст из аудио с полной структурой: сегменты с таймкодами, привязка к дикторам, эмоциональные маркеры и рассчитанные метрики (talk time, pace, silence duration). Эта информация сохраняется и доступна для AI-анализа и экспорта в любом из 9 форматов.

Демонстрация возможностей

Подробнее →
Подробнее →
Подробнее →
