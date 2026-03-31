Аудио в текст онлайн — расшифровка и транскрибация аудио нейросетью

Транскрибация аудио в текст онлайн — это автоматизированный процесс преобразования звуковой информации в письменную форму с помощью нейросети. Наш сервис принимает аудио и видеозаписи, извлекает из них речь и формирует текстовый документ с точными таймкодами, разметкой по спикерам и эмоциональным анализом.

Когда вам нужно перевести голос в текст, достаточно загрузить файл в один из поддерживаемых форматов. Сервис работает с MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A и другими аудиоформатами, а также с видеофайлами MP4, WEBM, AVI и MOV — аудиодорожка извлекается автоматически.

Функция распознавания голоса в текст использует современную нейросеть, которая обучена на миллионах часов аудиоданных. Это позволяет достигать высокой точности даже на сложных записях с шумом или акцентом. Поддержка 10 языков делает сервис универсальным инструментом для работы с международным контентом.

Преобразование аудио в текст для бизнеса

Для бизнеса расшифровка аудиозаписей в текст — это экономия десятков часов ручной работы. Протоколирование совещаний, расшифровка телефонных переговоров, анализ клиентских звонков — всё это можно автоматизировать. Эмоциональная карта добавляет ещё один слой анализа: вы видите не только что было сказано, но и в каком настроении говорил каждый участник.

Нейросеть для транскрибации определяет количество дикторов, их речевую активность и формирует полную статистику разговора: длительность реплик, темп речи, количество слов каждого участника, процент эфирного времени. Эти данные визуализируются в PDF-отчёте с диаграммами — удобно для презентаций и деловой документации.

Конвертация голоса в текст для контент-мейкеров

Блогеры и журналисты используют конвертер речи в текст для подготовки статей из интервью, создания субтитров к видео на YouTube, RuTube, VK Видео и Vimeo, расшифровки подкастов для публикации в текстовом формате. Субтитры экспортируются в SRT, VTT и ASS — с таймкодами и стилизацией.

AI-чат интегрирован в рабочий процесс: после распознавания речи можно попросить нейросеть написать краткое содержание, выделить цитаты, сформулировать заголовки для статьи или перевести ключевые тезисы на другой язык — всё прямо в интерфейсе сервиса.

Запись голоса в текст: как это работает технически

Процесс преобразования голоса в текст онлайн проходит несколько этапов: загрузка файла → конвертация в рабочий формат → VAD (Voice Activity Detection) для определения участков с речью → распознавание нейросетью → пост-обработка (пунктуация, нормализация) → диаризация (разделение по дикторам) → эмоциональный анализ. Весь конвейер выполняется автоматически за считанные минуты.

Результат — это извлечённый текст из аудио с полной структурой: сегменты с таймкодами, привязка к дикторам, эмоциональные маркеры и рассчитанные метрики (talk time, pace, silence duration). Эта информация сохраняется и доступна для AI-анализа и экспорта в любом из 9 форматов.