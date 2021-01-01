конвертируй его в текст

конвертируй его в текст

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Вы проходите регистрацию и

Например это может быть

аудио любым удобным для вас способом.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА . Вы можете ЗАГРУЗИТЬ аудио любым удобным для вас способом. Например это может быть MP3 файл или ссылка на YouTube. Попробуйте голосовой ввод текста используя микрофон.

Вы можете просто расслабиться, голосовой блокнот сделает все за Вас.

И ... ТЕКСТ ГОТОВ ! После загрузки, ОБРАБОТКА аудиофайла занимает некоторое время. Транскрибация 10 минутного аудио длится 3-7 МИНУТ Вы можете просто расслабиться, голосовой блокнот сделает все за Вас.

Теперь транскрибация аудио в текст это

по переводу звука в текст.

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