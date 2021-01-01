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Как
работает система?
Вы можете аудио любым удобным для вас способом.
Например это может быть или
Попробуйте используя микрофон.
После загрузки, аудиофайла занимает некоторое время.
Транскрибация 10 минутного аудио длится
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