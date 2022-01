Transcripción de audio a texto Atrás quedaron los días en que la transcripción de audio, video en texto tenía que hacerse manualmente, este es el siglo pasado. Ahora hay muchos servicios y programas en línea para TRADUCIR voz a texto. Su principal diferencia es la precisión y la calidad de la transcripción. Este Servicio tiene una precisión del 98%, y es capaz de colocar automáticamente signos de Puntuación, que por el momento no lo hace ningún Servicio. Probamos varios registros de diferente calidad, y como resultado del Servicio, quién podría reconocer mejor el texto simplemente no se encontró. Transcripción de vídeo a texto TRADUCIR voz a texto desde un archivo MP4 o YouTube no es ningún problema, simplemente pegue el enlace de Youtube y envíe el video a la transcripción. Sonido a texto Cuando la traducción de voz a texto puede no funcionar y qué hacer en tal caso? Con muy mala calidad de grabación, con fuertes ruidos extraños y artefactos, la traducción del sonido al texto puede no ser correcta. En este caso, tendrá que tomar el descifrado por su cuenta o utilizar los servicios de profesionales independientes. El costo por descifrado puede costar un promedio de 10 rublos. por minuto de audio, que es más caro en 4 veces en comparación con nuestro Servicio speech to text online. Más que una simple traducción de audio a texto Las formas no estándar de usar el Servicio de traducción de audio a texto son usar el Servicio como un Bloc de notas de voz para registrar sus pensamientos y transferirlos aún más a una vista de texto. El segundo método más popular es el uso como verificación y ajuste para la pronunciación correcta en línea. Usted puede dictar palabras usando el micrófono, y comprobar cómo su pronunciación está cerca del ideal. Con una pronunciación clara y correcta, la red neuronal te entenderá desde la mitad de la palabra. Si la pronunciación es cojo, entonces este método ayudará a encontrar puntos débiles en los que vale la pena trabajar. Reconocimiento de voz en línea El Servicio de reconocimiento de voz puede ser útil para las personas que crean contenido de audio. El reconocimiento de voz a texto le permite TRADUCIR rápidamente contenido a un formato de texto, como podcasts de audio, transmisiones de Radio y transmisiones en vivo. También el reconocimiento de voz puede ser útil para las personas con discapacidades, estas categorías de usuarios que ofrecemos el Servicio en condiciones favorables, (parcialmente gratis). El reconocimiento de voz puede eliminar a los usuarios de la necesidad de utilizar métodos de entrada de datos táctiles y de otro tipo, simplemente dictando el texto en el micrófono. Perspectivas de desarrollo Telefonía y análisis de voz: automatizar el procesamiento de llamadas entrantes y salientes, obtener información de referencia y asesoramiento, realizar encuestas, cuestionarios, recopilar información, informar. Electrodomésticos y robots: interfaz de voz de robots electrónicos; control de voz de electrodomésticos.