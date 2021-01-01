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高質量語音合成
Chinese, Mandarin (zh-CN): LiNa (female)
Chinese, Mandarin (zh-CN): WangWei (Male)
Chinese, Mandarin (zh-CN): ZhangJing (female)
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語音合成可用於信息系統，機器人技術，自動化，廣告，任何內容的評分。例如，您可以將感興趣的文章轉移到音軌中，然後添加照片以為YouTube製作出色的視頻。
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